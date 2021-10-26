Премьер РФ встретился с Вероникой Скворцовой из ФМБА.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность своевременного поиска доноров костного мозга. На рабочей встрече с руководителем ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) Вероникой Скворцовой чиновник заметил, что такая деятельность поможет спасти жизни пациентов.

Благодаря такой масштабной базе врачи смогут скорее находить подходящих доноров <…> для пациентов по всей стране. Конечно, переливание крови - непростая процедура, необходимая для спасения жизней пациентов в очень непростых условиях Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что кабинет министров середине апреля текущего года утвердил правила ведения регистра доноров костного мозга, а ФМБА выступает оператором программы. Михаил Мишустин рассказал, что скоро в законную силу также вступят два документа, касающихся деятельности ФМБА. Речь идет о формировании регистра доноров, а также расширении возможностей здравоохранительной структуры по поставкам донорской крови напрямую фармацевтическим заводам. Такое решение позволит предприятиям более оперативно получать компоненты для изготовления и обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами.

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Фото и видео: Правительство России