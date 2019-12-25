Петербуржцам предложили перечислить деньги с донорства беженцам с Донбасса

Донорская акция проходит 19 апреля.

"Единая Россия" в Петербурге запустила акцию "Доноры Донбасса", средства с которой пойдут беженцам. Об этом апреля сообщила пресс-служба партии.

Акцию решили приурочить к Национальному дню донора, который отмечается 19 апреля. Предполагается, что вырученные средства пойдут жителям ЛДНР.

Вырученные за сдачу крови средства будут перечислены на специальные счета для помощи вынужденным переселенцам – жителям Донбасса, Донецкой и Луганской Народных Республик. Антон Соловьев, депутат фракции ЕР в региональном парламенте.

Пунктами сдачи крови стали отделения Первого медицинского университета им. Павлова, городской больницы №4. Лечебные учреждения будут принимать кровь в ближайшие дни.

Фото: Piter.tv