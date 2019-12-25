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Петербуржцам предложили перечислить деньги с донорства беженцам с Донбасса
Сегодня, 14:47
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Петербуржцам предложили перечислить деньги с донорства беженцам с Донбасса

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Донорская акция проходит 19 апреля.

"Единая Россия" в Петербурге запустила акцию "Доноры Донбасса", средства с которой пойдут беженцам. Об этом апреля сообщила пресс-служба партии. 

Акцию решили приурочить к Национальному дню донора, который отмечается 19 апреля. Предполагается, что вырученные средства пойдут жителям ЛДНР. 

Вырученные за сдачу крови средства будут перечислены на специальные счета для помощи вынужденным переселенцам – жителям Донбасса, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Антон Соловьев, депутат фракции ЕР в региональном парламенте.

Пунктами сдачи крови стали отделения  Первого медицинского университета им. Павлова, городской больницы №4. Лечебные учреждения будут принимать кровь в ближайшие дни. 

Фото: Piter.tv

Теги: беженцы, доноры, кровь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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