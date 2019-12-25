До этого специалисты изучать опасность "омикрон"-штамма.

Австралия начнет открывать границы 15 декабря. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами рассказал глава местного правительства Скотт Моррисон. Чиновник уточнил, что данная мера будет применяться только после изучения южноамериканского штамма "омикрон". Он заметил, что страна должна быть доступна для владельцев австралийских виз, иностранных студентов, квалифицированной рабочей силы. На данный момент Канберра объявила о двухнедельной паузе на въезд из-за распространения новой вариации мутации ковида, пришедшего из ЮАР. Чиновники предпринимают меры предосторожности.

Это не повод отступать, это повод для кратковременной паузы. Последние исследования показывают, что вариант "омикрон" - умеренно агрессивный штамм, и если эти данные подтвердятся, то мы сможем продолжать продвигаться вперед. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Ранее главный санитарный врач Австралии Пол Келли объяснил прессе, что решение перенести дату первого этапа открытия границ страны на две недели было принято "из чрезмерной осторожности". За 14 дней ученые смогут оценить степень угрозы, исходящая от "омикрон"-штамма. При этом эксперт уверен, что невозможно постоянно закрывать страну из-за все новых вариантов и мутаций ковида.

Сейчас в Австралии медики зарегистрировали шесть случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса. Все пациенты изолированы с момента прилета в страну.

Глава Moderna назвал сроки для создания вакцины от омикрон-штамма.

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