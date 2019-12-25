Глава Минздрава Италии выступил за распространение "зеленых карт" на страны G7

Роберто Сперанца поддержал идею внедрения паспортов вакцинации.

Глава Минздрава Италии выступил за распространение "зеленых карт" на страны "большой семерки". Такое заявление Роберто Сперанца сделал во время вечернего шоу на одном из местных государственных телеканалов RAI. Чиновник полагает, что следует внедрить систему сертификатов вакцинировавшихся граждан.

Надеюсь, что у нас будет "зеленая карта" к июню. Считаю это важным, потому что позволит более уверенное передвижение. И Италия подталкивает ЕС в этом направлении. Я предложил, чтобы на уровне стран "семерки" применялась такая же модель, то есть не только в ЕС, но и между ведущими странами мира. Роберто Сперанца, глава Минздрава Италии

Ранее Еврокомиссия представила первый общеевропейский проект будущего сертификата вакцинации. Проект получил название "зеленый цифровой пропуск". В данном случае проводится ассоциация с разрешающим для проезда сигналом светофора, а не отсылка к альтернативной энергетике. Благодаря документу ЕС надеется оживить поездки, реанимировав сферу туризма.

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