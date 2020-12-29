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Правительство Италии предлагает продлить режим ЧС до 30 апреля

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Ранее режим уже продлевался дважды.

Правительство Италии предлагает продлить режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля текущего года. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Чиновник выступил на заседании местного парламента. Министр объяснил решение кабинета министров депутатам тем, что в мире продолжается пандемия коронавируса.

Предлагаем продлить режим ЧС, срок которого истекает 31 января, до 30 апреля

Роберто Сперанца, глава Минздрава Италии

Напомним, что режим ЧС на территории Италии введен год назад. Правительство продлевало его уже дважды.

В Италии сообщили о заражении COVID-19 ранее вакцинированных пожилых людей.

Фото: Pixabay.com

Теги: италия, минздрав, режим чс, роберто сперанца, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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