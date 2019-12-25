Глава Минобороны КНР сообщил об успешном окончании российско-китайских учений

Вэй Фэнхэ рассказал об успешном завершении маневров при участии РФ.

Глава Минобороны Китая сообщил об успешном окончании российско-китайских военных учений "Сибу/Взаимодействие-2021". Такое заявление сделал Вэй Фэнхэ на переговорах с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу. Стороны напомнили журналистам о том, что маневры не были направлены против третьих государств. Мероприятия завершились полным успехом, считает чиновник. Эксперт заметил, что проведенные учения имеют большое значение для Пекина и Москвы.

Сегодня мы вместе посмотрели практические действия войск на учениях "Сибу/Взаимодействие-2021". Общими силами обеих сторон на учениях добились полного успеха. Вэй Фэнхэ, глава министерства обороны Китая

Фэнхэ напомнил, что данные мероприятия являются первыми совместными боевыми маневрами между РФ и КНР, организованными на территории Китая после начала пандемии коронавируса. Министр оценил неизменную поддержку России. Фэнхэ оценил высокий уровень развития межвоенных связей.

Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку.

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