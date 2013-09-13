По китайскому полигону Цинтунся пролетели российские Су-30СМ.

Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа. Известно, что от Москвы в учениях задействованы истребители поколения 4++ Су-30СМ. Вместе с силами Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии КНР они провели мероприятия в рамках программы ""СИБУ/ Взаимодействие-2021".

Военные произвели авиационные удары по условным целям, расположенным на земле. Для этого экипажи самолетов использовали осколочно-фугасные бомбы. Также специалисты успешно ушли от средств противовоздушной обороны условного врага.

Напомним, что военные тренировки Пекина и Москвы в рамках программы "СИБУ/ Взаимодействие-2021" проводятся с 9 по 13 августа. Миссии выполняются на китайском полигоне Цинтунся. В учениях задействовано порядка 13 тысяч человек, а также более 400 единиц техники и вооружения.

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Фото: Минобороны России