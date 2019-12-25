Глава Минфина США: США не будут встречаться с Россией в рамках G20

Джанет Йеллен рассказала о том, как делегаты США проведут 15-16 ноября В Индонезии.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен заявила, что США не будут встречаться с Россией в рамках саммита G20, который запланирован на 15-16 ноября 2022 года в Индонезии. Чиновница уточнила, что Вашингтон откажется от некоторых мероприятий в том случае, если на них будут находиться представители российской делегации. такими сведениями эксперт поделилась с местными законодателями в рамках слушаний в Палате представителей Конгресса США.

Байден ясно дал понять, и я, конечно, с ним согласна, что Россия не может вести дела в обычном формате в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что еще 22 марта министр развития и технологий Польши Петр Новак по результатам рабочего визита в Вашингтон сообщил прессе, что власти республики предложили Вашингтону изучить вопрос исключения России из Группы двадцати. Причиной такого решения является проведение специальной военной операции РФ на Украине. Варшава пояснила, что инициатива получила в США одобрение и положительный отклик Белого дома.

Глава Минфина США: эмбарго на экспорт нефти из России приведет к стремительному росту цен.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television