Глава Минфина США: эмбарго на экспорт нефти из России приведет к стремительному росту цен

Джанет Йеллен рассказала о том, в каком случае США могут ужесточить энергетические санкции против РФ.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен считает, что полное эмбарго на экспорт российской нефти приведет США и мир к стремительному росту цен на энергоносители. Соответствующее заявление эксперт сделала в рамках слушаний, проводимых в местной палате представителей Конгресса страны. Министр напомнила законодателям о том, что нежелательная боль из-за санкционного давления не должна оказываться на американских граждан и международных партнеров.

Вопрос в том, что многие страны, особенно в Европе, зависят от этого, мы бы, вероятно, увидели цены, летящие до небес, если бы ввели полный запрет на нефть…хотели доставить столько боли России, сколько возможно. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Чиновница добавила, что если администрация Белого дома преуспеет в работе по убеждению национальных нефтекомпаний в необходимости увеличить добычу ресурсов, то западные антироссийские санкции могут быть ужесточены.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television