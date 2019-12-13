Арсен Аваков прокомментировал предложение Украины по разрешению конфликта.

Глава МВД Украины назвал роспуск сил республик Донбасса условием проведения выборов. Об этом сообщил чиновник во время эфира на телеканале "1+1". Речь идет о народной милиции, действующей в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Подобные формирования Украина считает незаконными.

Мы исходим из того, что всем не нравится "формула Штайнмайера". А в этой части она мне очень нравится прокомментировал спикер

В минских соглашениях народная милиция прописана, хотя в законодательном поле ее нет. Глава ведомства заявил, что возникший конфликт надо как-то решать. Арсен Аваков считает, что в Киеве готовы "своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок". Однако сейчас власти ищут компромисс.

Идея такова: мы заходим своими силами, например, патруль из пяти человек. Два человека украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы добавил Аваков

Напомним, что парламент Украины продлил на год закон об особом статусе Донбасса.

Видео: YouTube/Depo.Ua,112 Украина