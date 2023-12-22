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Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата

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Лаури Ляэнеметс просит признать Московский патриархат террористическим движением.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире местного национального телерадиовещания (ERR) заявил ведущему шоу о том, что предложит Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией. По словам прибалтийского чиновника, в конечном счете власти хотят запретить деятельность российских религиозных представителей в стране.

Учитывая имеющийся контекст, у меня  нет другого выбора...Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны.

Лаури Ляэнеметс, глава МВД Эстонии

Напомним, что 10 апреля Эстонская православная церковь уведомила общественность о том, что не будет разрывать канонические связи с Русской православной церковью , так как РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы принять противоположное решение.

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов.

Фото и видео: www.err.ee

Теги: лаури ляэнеметс, мвд, московский патриархат, прибалтика, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости, Новости России,

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