Глава МИД Польши назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы. Яцек Чапутович считает проект газопровода опасным для региона. Об этом чиновник рассказал журналистам "РБК".
Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС
прокомментировал спикер
Проект усилит зависимость стран от ненадежного подрядчика из РФ - "Газпрома". Это также приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок. "Северный поток-2" не повысит диверсификацию поставщиков или поставок в Центральной и Восточной Европе. Однако Варшава готова к любому развитию событий. Спикер не стал раскрывать энергетическую стратегию Польши на переговорах с РФ. Сейчас между странами действует контракт на транзит газа. Он заканчивается в мае 2020 года.
Ранее Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20.
Видео: YouTube/Nord Stream 2
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Год не постовляйте газ , вот тогда поймут что угроза без газа!