Проект вызывает опасность в сфере энергетической безопасности.

Глава МИД Польши назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы. Яцек Чапутович считает проект газопровода опасным для региона. Об этом чиновник рассказал журналистам "РБК".

Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС прокомментировал спикер

Проект усилит зависимость стран от ненадежного подрядчика из РФ - "Газпрома". Это также приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок. "Северный поток-2" не повысит диверсификацию поставщиков или поставок в Центральной и Восточной Европе. Однако Варшава готова к любому развитию событий. Спикер не стал раскрывать энергетическую стратегию Польши на переговорах с РФ. Сейчас между странами действует контракт на транзит газа. Он заканчивается в мае 2020 года.

Ранее Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20.

Видео: YouTube/Nord Stream 2