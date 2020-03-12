Варшава не имеет расхождений с РФ по вопросу победы над фашистами.

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией. Яцек Чапутович заявил о намерении наладить отношения между странами. Об этом чиновник рассказал журналистам "РБК".

Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения прокомментировал спикер

Дипломат напомнил, что РФ и Польша - соседи. Между ними не должно быть расхождений в вопросе роли СССР в победе над фашистами. Однако стороны по-разному смотрят на подписание пакта Риббентропа-Молотова и секретного протокола.

Ранее заместитель главы ведомства в Польше призвал Владимира Путина рассказать правду о холокосте. Шимон Шинковский заявил, что Советский Союз несправедливо записал Польшу в список стран, которые развязали войну. Чиновник продемонстрировал документы того времени, в которых местное правительство призвало граждан и союзников спасать евреев.

Ранее в Польше назвали Су-57 истребителем поколения 4+.

Видео: YouTube/PolandMFA, Polskie Radio, Președintele Igor Dodon