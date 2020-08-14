Глава МИД Люксембурга назвал "государственным терроризмом" происходящее в Белоруссии. Об этом Жан Ассельборн заявил в эфире местной радиостанции Deutschlandfunk.
Что мы сейчас можем сделать - возможны запрет на въезд, заморозка активов тех, кто несет политическую ответственность...Мы обсудим это, но наблюдать и ничего не делать - так не пойдет
Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга
Дипломат отметил, что страны Евросоюза могут ввести запрет на въезд, а также заморозить активы тех, кто несет политическую ответственность за ситуацию в Белоруссии после проведенных президентских выборов. При этом ЕС должен проследить за тем, чтобы ограничения не коснулись гражданского общества.
Напомним, что для принятия какого-либо решения по Белоруссии его должны поддержать все 27 государств Евросоюза.
В Белоруссии сотрудники предприятий вновь вышли на забастовки.
Видео: YouTube / euradio
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