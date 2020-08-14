Дипломат призвал ЕС отреагировать на происходящее в республике после выборов.

Глава МИД Люксембурга назвал "государственным терроризмом" происходящее в Белоруссии. Об этом Жан Ассельборн заявил в эфире местной радиостанции Deutschlandfunk.

Что мы сейчас можем сделать - возможны запрет на въезд, заморозка активов тех, кто несет политическую ответственность...Мы обсудим это, но наблюдать и ничего не делать - так не пойдет Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга

Дипломат отметил, что страны Евросоюза могут ввести запрет на въезд, а также заморозить активы тех, кто несет политическую ответственность за ситуацию в Белоруссии после проведенных президентских выборов. При этом ЕС должен проследить за тем, чтобы ограничения не коснулись гражданского общества.

Напомним, что для принятия какого-либо решения по Белоруссии его должны поддержать все 27 государств Евросоюза.

В Белоруссии сотрудники предприятий вновь вышли на забастовки.

Видео: YouTube / euradio