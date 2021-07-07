Владимир Солодов рассказал, что найденные тела еще не опознаны.

Глава Камчатки возложил цветы к мемориалу погибшим в авиакатастрофе. Траурная церемония состоялась в Петропавловске-Камчатском. Владимир Солодов принес венок к стеле "Город воинской славы". Местные жители устроили у ее пьедестала стихийный мемориал жертвам крушения пассажирского самолета Ан-26. Чиновник также зажег памятную свечу. После этого к Солодову стали подходить жители региона, которые хотели узнать о ходе расследования причин трагедии. Многие предлагали свою помощь. У главы края спросили, опознаны ли останки, которые спасатели нашли на сопке.

Они пока ещё не опознаны...Есть юридическая процедура, которая зависит от сохранности останков - это Следственный комитет делает. Владимир Солодов, губернатор Камчатки

Напомним, что самолет с 22 пассажирами и 6 членами экипажа упал на Камчатке утром 6 июля. Ранее воздушное судно пропало с радаров, а пилоты перестали выходить на связь с диспетчером. Позже спасатели нашли обломки борта в 3,8 километрах от аэропорта назначения в Палане. Власти региона объявили трехдневный траур по жертвам авиакрушения. В Минтрансе считают, что все люди, находившиеся в самолете, погибли.

Власти помогут с транспортировкой тел погибших при крушении Ан-26. Глава Камчатки встретился с родственниками погибших при крушении Ан-26.

Видео: Telegram / РИА Новости