В Минтрансе подтвердили, что выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет

Виталий Савальев рассказал о трагедии на Камчатке.

В Минтрансе России подтвердили, что выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет. Об этом говорится на официальном сайте профильного ведомства. Пресс-служба ссылается на слова руководителя Виталия Савельева, который координирует работу правительственной комиссии по выяснению обстоятельств трагедии.

6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки потерпел крушение Ан-26. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет. пресс-служба Минтранса РФ

Напомним, что ранее министр осмотрел место крушения пассажирского самолета. Чиновник объяснил журналистам, что в регионе развернут штаб, в котором оказывается психологическая помощь семьям погибших. Проводится совещание при участии губернатора Камчатского края, представителями поисковых ведомств и другими причастными структурами. Сейчас поиски тел жертв крушения самолета осложнены штормом.

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших.

Фото и видео: МЧС России