На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших

Пока удалось опознать только одного человека.

Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека. из сообщения источника ТАСС

По информации Telegram-канала Mash, опознано тело одного из пассажиров Ан-26. Им оказался 17-летний Артем Тищенко.

Сейчас поисковые работы продолжаются. Они осложнены неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, авиакатастрофа произошла 6 июля. Самолет Ан-26 следовал по рейсу из Петропавловска-Камчатского до Паланы. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа и 22 пассажиров. Все они погибли. Сотрудники МЧС обнаружили обломки воздушного судна приблизительно в четырех километрах от ВПП. В настоящее время рассматривается версии об ошибке пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Камчатке объявили трехдневный траур после крушения Ан-26.

Фото: Telegram/LIFE SHOT, Telegram/Mash

Видео: МЧС России