На Камчатке объявили трехдневный траур после крушения Ан-26

В регионе приспустят флаги.

На Камчатке объявили трехдневный траур после крушения пассажирского самолета Ан-26. Об этом глава региона Владимир Солодов сообщил на сайте местного правительства.

С 7 по 9 июля на всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия. заявление Владимира Солодова

Напомним, что Ан-26 упал на сопку 6 июля. Самолет принадлежал компании "Камчатское авиапредприятие". Он следовал по рейсу из Петропавловска-Камчатского до Палана. На борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа и 22 пассажиров. Во время поисковой операции ГУ МЧС обнаружили обломки самолета в 3,8 км от аэропорта назначения. Сейчас рассматривается версии об ошибке пилотирования из-за плохой видимости. СК возбудил уголовное дело.

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды.

Фото и видео: YouTube / Камчатка Сегодня