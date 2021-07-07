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Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды

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На данный момент известно, что спасатели нашли тела девяти жертв авиакатастрофы.

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды. На данный момент обнаружены тела девяти человек. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов. Чиновник уточнил, что к операции привлечены спасатели. Также на месте крушения работают судмэдэксперты из Следственного комитета, которые будут принимать решения исходя из состояния тел жертв и процедур. Специалисты прибудут в Камчатский край из Петропавловска-Камчатского, как только это позволят погодные условия.

Первые тела начинают доставать. В режиме реального времени. По количеству погибших - ситуация все время меняется.

Владимир Солодов, глава Камчатки

Также к месту авиакатастрофы движется правительственная комиссия вместе с руководством края. Чиновник заметил, что власти организуют транспортировку тел жертв катастрофы с пассажирским самолетом Ан-26 в полном объеме. Погибшие будут переправлены в Палану или Петропавловск-Камчатский.

Следствие назвало три версии крушения Ан-26 на Камчатке.Видео: Telegram/LIFE SHOT

 
Теги: ан-26, владимир солодов, камчатка, крушение
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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