Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели засняли место падения пассажирского самолета.

Появилось видео с места крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Ролик опубликован в социальных сетях. Кадры сделаны спасателями, которые отправились на операцию по поиску пропавшего воздушного судна. Они засняли скалу, в которую во время посадки врезался борт. Также недалеко от места трагедии видны осколки, разбросанные после удара воздушного судна о сопку.

Напомним, что диспетчеры потеряли связь с самолетом утром 6 июля. Экипаж не вышел на связь с момент, когда должен был совершать маневр на посадку. На борту находились 28 человек, включая 22 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди погибших - несовершеннолетний ребенок и глава поселка городского типа Палана Ольга Мохирева. Санавиация считает, что выживших после крушения Ан-26, нет. СК рассматривает несколько причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время эксперты взяли с места крушения образцы топлива. У компании-владельце самолета изъята полетная и эксплуатационная документация. Ведется допрос свидетелей. Спасательная операция приостановлена до завтра из-за наступления темноты.

СМИ показали место посадки, на которое должен был приземлиться упавший Ан-26.

Видео: Telegram / Life Shot