Специалисты заметили, что в районе сложная посадочная полоса.

СМИ показали место посадки, на которое должен был приземлиться упавший Ан-26. В Telegram-канале BAZA появился ролик, с удачным приземлением самолета в районе населенного пункта Палана. Сегодня утром там же должен был сесть рейс из Петропавловска-Камчатского. Однако экипаж самолета перестал выходить на связь с диспетчерами. Позже спасатели нашли обломки воздушного судна на сопке.

Эксперты уточнили, что посадка в районе считается сложной. Около взлетно-посадочной полосы располагается сопка, о которую и разбился воздушный борт. Ранее метеорологи предупредили о том, что в момент катастрофы экипаж летел в сложных погодных условиях из-за тумана и облачности. Пилоты могли не видеть гор. Предположительно, летчики не рассчитали курс. Они могли попытаться облететь сопку сверху, но им не хватило высоты. Для этого маневра требовалось брать высоту в 600-800 метров.

Кадры, опубликованные с места происшествия говорят о том, что самолет мог столкнуться с прибрежной скалой. В настоящее время Санавиация заявила, что все пассажиры и члены экипажа погибли. В общей сложности трагедия унесла жизни 28 человек. Части стабилизатора воздушного судна найдены на самой сопке, а хвостовая часть - на обрыве около моря. Ан-26 полностью разрушен, некоторые детали смыло водой.

МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке.

Видео: Telegram / Baza