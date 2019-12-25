Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра

Поиски не могли продолжаться из-за прилива и наступления темноты.

Поиски обломков пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке приостановили до утра. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления МЧС РФ. Операцию по поиску частей воздушного судна и людей, летевших рейсом из Петропавловска-Камчатского до Плана осложнялась наступлением темноты и морским приливом.

Основные поиски приостановлены в связи с наступлением темного времени суток. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что самолет пропал утром 6 июля на Камчатке. Экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами во время завершения маневра на посадку. Это произошло ориентировочно в девяти километрах от поселка городского типа Палана. На борту летели 28 человек: 22 пассажира, включая ребенка, а также шестеро членов экипажа. По предварительным сведениям, все они погибли.

Власти Камчатки окажут финансовую помощь семьям пассажиров самолета Ан-26.

Фото: Telegram/LifeShot

