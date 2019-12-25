Сумма компенсаций будет определена позже.

Власти Камчатки окажут финансовую помощь семьям пассажиров самолета Ан-26. Об этом журналистам объяснил Владимир Солодов. Глава региона напомнил, что недавно спасатели обнаружили в нескольких километрах от поселка городского типа Палана части фюзеляжа воздушного судна. Известно, что суммы выплат родственникам будут оглашены позже.

Готовим меры поддержки - выплаты краевые для пострадавших, и, если будет подтверждена гибель пассажиров, вся исчерпывающая помощь близким будет оказана. Владимир Солодов, глава Камчатского края

Напомним, что ранее самолет пропал. Экипаж борта, принадлежащего авиакомпании "Камчатское авиапредприятие" перестал выходить на связь с диспетчерами. Пилот совершал рейс из петропавловска-Камчатского до Палана. На борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа и 22 пассажира. Следственный комитет РФ возбудил по факту исчезновения уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Все пассажиры пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 погибли.

Фото: Telegram/LifeShot