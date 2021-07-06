Об этом рассказала Санавиация.

Все пассажиры пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 погибли. Об этом рассказали представители Санавиации. Часть фюзеляжа пассажирского лайнера найдена с вертолета на склоне сопки Пятибратка. Еще одна часть воздушного судна обнаружена в четырех километрах от побережья.

По информации от сил Тихоокеанского флота, к месту крушения самолета направлена бригада спасателей. Они передвигаются на вездеходах. Операция осложнена темным временем суток, так как в Камчатском крае сейчас уже поздний вечер, а также морским приливом.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту потери связи с экипажем самолета. На борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа и 22 пассажиров. На момент катастрофы в регионе фиксировались плохие погодные условия: туман и сильная облачность. Эксперты не исключили, что воздушное судно могло столкнуться с горами из-за плохой видимости, а после - оказаться в море.

Опубликовано фото с места крушения Ан-26 на Камчатке.

Фото: Telegram/LifeShot

Видео: YouTube / kamgov_41