Опубликовано фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Фюзеляж воздушного судна был найден на берегу.

Пассажирский самолет Ан-26, по предварительным данным, потерпел крушение при заходе на второй круг для посадки. Об этом информирует "Интерфакс", ссылаясь на главу региона Владимира Солодова.

Он подтвердил информацию об обнаружении обломков, которые могут принадлежать пропавшему воздушному судну. Фюзеляж был найден на берегу, а остальные части лайнера находятся в прибрежной зоне в воде.

В район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и дачи окончательного заключения о принадлежности обломков. Владимир Солодов, глава Камчатского края

Telegram-канал Life Shot опубликовал фото с места крушения Ан-26 на Камчатке. Предположительно, на снимке зафиксировано место удара воздушного судна о скалу, когда оно заходило на посадку.

В Росавиации заявили, что место авиакатастрофы было обнаружено примерно в полдень по московскому времени. Самолет разбился приблизительно в четырех километрах от ВПП Паланы. Кроме того отмечается, что поисковые работы затруднены из-за сложности ландшафта. К месту ЧП следуют спасатели на вездеходах.

Связь с экипажем самолета пропала в районе 10 километров от посёлка Палана. Он совершал рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту находилось 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и один ребенок. Самолет не вышел на связь в десяти километрах от места назначения при заходе на посадку. Все присутствующие на борту люди погибли.

Напомним, ранее Росавиация рассказала о том, что самолет заходил на посадку в сложных метеорологических условиях. Фиксировался сильный туман и облачность. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного судна. Причиной инцидента с самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования.

Фото: Telegram/Life Shot