Следствие назвало три версии крушения Ан-26 на Камчатке

Следственный комитет рассматривает три версии катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Среди названных СК версий – неблагоприятные для пилотирования погодные условия, ошибка экипажа воздушного судна, а также техническая неисправность самолета. В ведомстве отметили, что на борту находились 28 человек, шесть из которых – члены экипажа.
По предварительной информации, обломки воздушного судна обнаружены севернее аэродрома Палана.
из сообщения СК РФ
Отмечается, что следователи на месте ЧП для проведения экспертизы взяли образцы топлива, кроме того в авиакомпании, которой принадлежал Ан-26, была изъята полетная и эксплуатационная документация, а также задание на полет. В настоящее время проводится допрос возможных свидетелей инцидента.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа в условиях плохой видимости, из-за которой самолет совершил столкновение со скалой. До полета каких-либо неисправностей воздушного судна выявлено не было.
Ранее мы сообщали, что власти Камчатки окажут финансовую помощь семьям пассажиров самолета Ан-26.
Фото: Telegram/112
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