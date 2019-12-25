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Следствие назвало три версии крушения Ан-26 на Камчатке
Сегодня, 13:59
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Следствие назвало три версии крушения Ан-26 на Камчатке

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На борту самолета находились 28 человек, все погибли.

Следственный комитет рассматривает три версии катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди названных СК версий – неблагоприятные для пилотирования погодные условия, ошибка экипажа воздушного судна, а также техническая неисправность самолета. В ведомстве отметили, что на борту находились 28 человек, шесть из которых – члены экипажа.

По предварительной информации, обломки воздушного судна обнаружены севернее аэродрома Палана.

из сообщения СК РФ

Отмечается, что следователи на месте ЧП для проведения экспертизы взяли образцы топлива, кроме того в авиакомпании, которой принадлежал Ан-26, была изъята полетная и эксплуатационная документация, а также задание на полет. В настоящее время проводится допрос возможных свидетелей инцидента.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа в условиях плохой видимости, из-за которой самолет совершил столкновение со скалой. До полета каких-либо неисправностей воздушного судна выявлено не было.

Ранее мы сообщали, что власти Камчатки окажут финансовую помощь семьям пассажиров самолета Ан-26.

Фото: Telegram/112

Теги: ан-26, камчатка, крушение самолета, следственный комитет
Категории: Новости России, Лента новостей,

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