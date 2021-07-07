Глава Камчатки встретился с родственниками погибших при крушении Ан-26

Владимир Солодов возложил цветы к месту трагедии, в которой погибли 28 человек.

Глава Камчатки встретился с родственниками погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Напомним, что 6 июля разбился рейс, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 28 человек, все они погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки 19 человек. Опознано только одно тело.

Мы понимаем всю тяжесть свалившегося на людей горя и сделаем всё, чтобы помочь им пережить эту трагедию. Владимир Солодов, глава Камчатки

С родственниками погибших работают психологи. Семьям будет оказана вся необходимая моральная и материальная поддержка. За каждой семьей власти региона закрепят ответственного из краевого правительства. Он будет обеспечивать своевременное информирование о расследовании, а также заниматься процедурами по опознанию.

В Минтрансе подтвердили, что выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет.

Фото: ГУ МЧС

Видео: YouTube / kamgov_41