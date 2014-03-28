Власти помогут с транспортировкой тел погибших при крушении Ан-26

Владимир Солодов рассказал, когда тела погибших при крушении будут переданы родственникам.

Власти Камчатского края помогут с транспортировкой тел погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26. Такое заявление сделал глава региона Владимир Солодов. Слова чиновника приводятся на официальном сайте местного правительства. Специалист отметил, что отправка останков погибших рейса из Петропавловска-Камчатского до Паланы произойдет после завершения следственных мероприятий.

Будем оказывать содействие в транспортировке тел после прохождения необходимой экспертизы со стороны следственных органов. Владимир Солодов, глава Камчатки

Напомним, что утром 6 июля диспетчеры потеряли связь с самолетом. Позже воздушное судно было найдено упавшим на сопке в 3,8 километрах от места назначения. Погибшими считаются 22 пассажиров, включая ребенка, а также шестеро членов экипажа. Продолжаются поисковые работы. Найдены останки 19 тел.

Глава Камчатки встретился с родственниками погибших при крушении Ан-26.

Видео: YouTube / kamgov_41