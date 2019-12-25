Глава КС Украины оценил идею об увольнении всех судей

Александр Тупицкий прокомментировал идею об увольнении все судей КС Украины.

Глава Конституционного суда Украины оценил идею об увольнении всех судей. Предложение президента Владимира Зеленского Александр Тупицкий прокомментировал в эфире местного телеканала "Прямой". Эксперт уверен, что одновременное увольнение всех судей может привести к нарушению территориальной целостности государства. Это связано с тем, что областные советы смогут проголосовать на отделение страны, а пресечь эти попытки никто не сможет.

Мудрый создатель конституции ступенчато набирал судей для того, чтобы увольнение было таким, чтобы КС не прекращал свою деятельность. Это важно потому, что если в один момент КС будет недееспособным и будет некому выполнять обязанности юрисдикции, то это может привести к нарушению территориальной целостности страны Александр Тупицкий, председатель Конституционного суда

Эксперт напомнил, что у областных властей появится право самоопределиться или отделиться от Украины. Для правомерности действий данное постановление должно быть немедленно рассмотрено в КС, чтобы выявить правовые основания.

Глава КС Украины заявил, что не собирается уходить в отставку.

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