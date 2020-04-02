Глава Гончаровского поселения рассказал о работе полицейских на блокпостах

По словам главы администрации, население относится к мерам с пониманием.

Со вторника, 31 марта, на въезде и выезде из поселков Перово и Гончарово организованы блокпосты и выставлены предупреждающие знаки. Глава администрации Гончаровского сельского поселения Андрей Симонова прибыл на зону досмотра, чтобы рассказать о нововведениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.





По словам Симонова, на посту дежурят сотрудники районного УВД и добровольцы-дружинники. Для них предоставлены пункты обогрева и биотуалет.

Кроме того, глава поселения отметил, что большинство жителей с пониманиям отнеслись к установке блокпостов и временным ограничениям выезда. Сейчас число выезжающих и въезжающих на территорию поселка значительно сократилось.

Напомним, что решение об ограничении передвижения в поселении было принято главой Выборгского района Геннадием Орловым сразу после подтверждения наличия коронавирусной инфекции у жителя поселка Перово.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге готовятся к дезинфекции подъездов.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО