В Выборге готовятся к дезинфекции подъездов

Ленобласть обеспечит район хлоросодержащими средствами.

В четверг, 2 апреля, представители Роспотребнадзора и Госжилнадзора встретилась с руководителями управляющих компаний и ТСЖ, ответственными за состояние многоквартирных домов в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В ходе встречи были предложены профилактические меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Управляющим копаниям было рекомендовано провести дезинфекцию подъездов, лифтов и лестничных площадок в жилых домах. Было отмечено, что особое внимание необходимо уделить обработке перил, дверных ручек, кнопок домофона и лифтов.

Кроме того, Госжилнадзор провел инструктаж руководителей об объёме мероприятий. Замначальника инспекционного отдела комитета Госжилнадзора Ленобласти Кирилл Свирко подчеркнул, что предприятия ЖКХ обязаны в любое время обеспечивать предотвращение аварийных ситуаций, и должным образом проводить противоэпидемические мероприятия.





В завершение встречи, сотрудники Госжилнадзора и Роспотребнадзора посетили подъезды выборгских домов и вынесли несколько рекомендаций. Так, первоначальную дезинфекцию следует провести с помощью хлорсодержащих средств. Управляющие организации и ТСЖ получат их от администрации в ближайшее время.





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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО