Глава Армении встретился с кандидатом в премьеры от оппозиции

Стороны обсудили продолжающиеся протесты в Ереване.

Президент Армении Армен Саркисян встретился с кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Вазгеном Манукяном. Активисты Еревана требуют отставки действующего главы правительства Никола Пашиняна после того, как чиновник заключил с Азербайджаном и Россией трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху.

В пресс-службе президента страны отметили, что стороны обсудили ситуацию с протестами. Ранее Саркисян также встретился с бывшими руководителями республики Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном. Он напомнил коллегам, что массовые митинги продолжаются по стране с 10 ноября. Оппозиционные партии недовольны тем, что территориальный спор с Баку решился не в пользу непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Армении. Стороны не могли урегулировать конфликт на протяжении десятилетия.

Напомним, что в документе, подписанном Москвой, Ереваном и Баку отмечается, что под контроль Азербайджана переходят несколько территорий НКР. В район вводятся российские миротворцы.

Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе.

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