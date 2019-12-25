Армен Саркисян выступил с заявлением перед митингом оппозиции в Ереване.

Президент Армении обратился к силовикам страны. Армен Саркисян предостерег правоохранительные органы от применения насилия в отношении членов оппозиции, которые собираются на митинг в Ереване. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписанного им трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Глава государства отметил, что сейчас Армения находится в глубоком кризисе.

Нужно констатировать без условностей, без самообмана и в то же время без отчаяния. Независимо от занимаемой должности, политических убеждений и взглядов, личных симпатий и антипатий мы должны думать о будущем нашего государства, страны и народа Армен Саркисян, президент Армении

Политик считает, что каждый гражданин имеет право высказать свое мнение или показать недовольство. Также власти должны дать объяснения из-за огромных человеческих и территориальных потерь, причиненных вооруженным конфликтом. Он призвал силовиков действовать согласно закону, обеспечивать правопорядок.

Помните, что перед вами на улицах Еревана стоит наш соотечественник, один из нас, женщина, мужчина, молодой или пожилой. Среди них есть люди, которые несколько дней назад защищали родину, каждого из нас, вас Армен Саркисян, президент Армении

Пашинян заявил о сдвигах для возобновления переговоров по Карабаху.

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