Пашинян заявил о сдвигах для возобновления переговоров по Карабаху

В Армении видят подвижки в возобновлении переговорного процесса по конфликту в НКР с Баку.

Никол Пашинян заявил о сдвигах для возобновления переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом премьер-министр Армении рассказал в рамках своего телеобращения к нации. Он уточнил, что чиновники фиксируют подвижки в вопросе обсуждения урегулирования конфликта.

С совместным заявлением выступили главы МИД России и Франции, заместитель госсекретаря США. Были подтверждены готовность и желание работать вместе над урегулированием нагорнокарабахского конфликта с целью восстановления полноценного переговорного процесса Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что ранее государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Ереван и Баку использовать заключенное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе для заключения долгосрочного мирного договора.

Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном.