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Пашинян заявил о сдвигах для возобновления переговоров по Карабаху
Сегодня, 11:08
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lesjasap

Пашинян заявил о сдвигах для возобновления переговоров по Карабаху

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В Армении видят подвижки в возобновлении переговорного процесса по конфликту в НКР с Баку.

Никол Пашинян заявил о сдвигах для возобновления переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом премьер-министр Армении рассказал в рамках своего телеобращения к нации. Он уточнил, что чиновники фиксируют подвижки в вопросе обсуждения урегулирования конфликта.

С совместным заявлением выступили главы МИД России и Франции, заместитель госсекретаря США. Были подтверждены готовность и желание работать вместе над урегулированием нагорнокарабахского конфликта с целью восстановления полноценного переговорного процесса

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что ранее государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Ереван и Баку использовать заключенное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе для заключения долгосрочного мирного договора.

Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном.

Теги: армения, нагорный карабах, никол пашинян, обсе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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