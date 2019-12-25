Гигантскую очередь на маршрутку заметили у метро в Купчино

По словам петербуржцев, некоторые горожане решают не дожидаться транспорта и идут пешком по растаявшему снегу, чтобы не стоять в огромной очереди.

В понедельник вечером, 13 декабря, петербуржцы запечатлели огромное столпотворение на остановке возле станции метро "Купчино". Очередь собралась на маршрутку в сторону Шушар. Очевидцы поделились фотографиями в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте".

По словам петербуржцев, некоторые горожане решают не дожидаться транспорта и идут пешком по растаявшему снегу, чтобы не стоять в огромной очереди. Очевидцы предполагают, что проблема в пробке на Московском шоссе. Как ранее писал Piter.tv, заторы на дорогах образовались из-за многочисленных дорожных работ и аварий.

Piter.tv сообщал о том, что новая неделя для петербуржцев началась с 8-балльных пробок. Большая часть покрасневших участков приходится на КАД. Центр почти свободен.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб