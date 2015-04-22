Новая неделя для петербуржцев началась с 8-балльных пробок

Большая часть покрасневших участков приходится на КАД. Центр почти свободен.

В понедельник, 13 декабря, петербуржцы встали в 8-балльные пробки. К 9:30 ситуация улучшилась на один балл. Как всегда рано утром "красным" был центр, однако позже большая часть "красных" участков заметили на КАД в районе Ленобласти.

Кроме того, "бордовым" окрашены съезды с Володарского моста и Народная улица (там отмечена авария), Октябрьская набрежная, Дальневосточный проспект, улица Тельмана, проспект Обуховской обороны, улица Бабушкина, улица Седова, Железнодорожный проспект, Невский путепровод, Рыбацкий проспект, участок Московского шоссе.

Также стоят проспект Энергетиков, Индустриальный проспект, улица Коммуны, улица Красина, Шафировский проспект, шоссе Революции, Якорная улица, Тульская улица, участок Невского проспекта у метро "Площадь Восстания", набережная Обводного канала у метро "Балтийский вокзал".

Уже к 11 часам утра обещают 6-балльные пробки. Судя по карте, движение затрудняет не только час-пик, но и количество ДТП.

фото: скриншот "Яндекс.Карты", Piter.tv