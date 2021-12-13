На Московском шоссе в районе поселка Шушары вновь образовалась гигантская пробка

Заторы на дорогах образовались из-за многочисленных дорожных работ и аварий.

Московское шоссе в районе поселка Шушары вновь погрязло в пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" и жалобы автомобилистов в социальных сетях.

Заторы на дорогах образовались из-за многочисленных дорожных работ и аварий. Три аварии произошли на Витебском проспекте (две – в районе КАД и одна – на въезде в поселок). Еще одна авария произошла на Московском шоссе. Пробка растянулась до Ленсоветовской дороги.

Снова собралась пробка на Московском шоссе! Сильно затруднено движение в сторону города и из города. Со слов автора, некоторые люди опять пошли пешком, так как развозке не подъехать. На остановке очень много людей. говорится в посте

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В конце ноября на Московском шоссе в районе поселка Шушары развернулась настоящая катастрофа из-за заснеженных дорог, улиц и сугробов. Ранее Piter.TV подробно рассказывал о дорожном апокалипсисе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб