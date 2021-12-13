На Московском шоссе в районе поселка Шушары вновь образовалась гигантская пробка

Московское шоссе в районе поселка Шушары вновь погрязло в пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" и жалобы автомобилистов в социальных сетях.
Заторы на дорогах образовались из-за многочисленных дорожных работ и аварий. Три аварии произошли на Витебском проспекте (две – в районе КАД и одна – на въезде в поселок). Еще одна авария произошла на Московском шоссе. Пробка растянулась до Ленсоветовской дороги.
Снова собралась пробка на Московском шоссе! Сильно затруднено движение в сторону города и из города. Со слов автора, некоторые люди опять пошли пешком, так как развозке не подъехать. На остановке очень много людей.
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В конце ноября на Московском шоссе в районе поселка Шушары развернулась настоящая катастрофа из-за заснеженных дорог, улиц и сугробов. Ранее Piter.TV подробно рассказывал о дорожном апокалипсисе.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Пробка образовалась из-за таможенного терминала Шушары, на подъезде к которому стоят контейнеровозы.
Такая ситуация возникает регулярно (каждый месяц, а иногда чаще) в проезде к Московскому шоссе, но сегодня пробка "вылезла" на Московское шоссе и перекрыло шоссе в обе стороны.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/ybhN6MbJcOnqjA