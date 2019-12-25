Петер Альтмайер рассказал о прогнозах кабмина на 2020 и 2021 года.

Германия улучшила прогноз по ВВП на 2020 год. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Чиновник рассказал, что теперь правительство ожидает снижение показателей на 5,5% вместо 6,3%. Одновременно с этим прогноз роста показателей ВВП на 2021 год ухудшен. Кабинет министров считает, что показатели поднимутся лишь на 4,5% вместо 5,2%, которые были заявлены ранее.

Правительство ФРГ рассчитывает на то, что в 2020 году снижение ВВП составит 5,5%. Ранее в весеннем прогнозе мы закладывали снижение на 6,3% Петер Альтмайер, министр экономики Германии

Петер Альтмайер уточнил, что прогнозы на следующий год предполагают более низкие показатели, так как пандемия коронавируса в Европе еще не завершилась. Она продолжает влиять на экономическую ситуацию в регионе. По мнению кабмина ФРГ, восстановление ВВП будет зависеть от эпидемиологической обстановки. При этом властям необходимо поддерживать отрасль.

Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса.

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