Она, скорее всего, не станет массовой.

Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса. Петер Альтмайер в интервью Der Spiegel заявил, что она, скорее всего, не станет массовой.

Однако она может стать способом поддержки в условиях разрыва глобальных цепочек поставок. Он подчеркнул, что в период пандемии наблюдается обвал спроса.

Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний, - сказал министр.

По словам Альтмайера, власти очень внимательно рассмотрят последствия банкротства и сделают все необходимое.

Большим компаниям смогут предоставить налоговые отсрочки и окажут финансовую помощь.

Ранее сообащалось, что Германия передаст России данные о советских военнопленных.

Видео: YouTube / phoenix, Global Solutions, BBC Newsnight