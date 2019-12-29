РФ получит данные о жертвах, останки которых найдены в Арнсбергском лесу.

Германия передаст России данные о советских военнопленных. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр "РИА Новостям". Решение принято еще осенью 2019 года в Берлине по договоренности обеих сторон. Россия получит сведения о нескольких сотнях тысяч человек, погибших в плену. Передача тысячи блоков с документами произойдет в апреле 2020 года. Посол уверен, что Германия вносит вклад в прояснение судеб советских военнопленных. Договоренность положительно скажется на "примирении".

Напомним, что в марте 2019 года поисковики нашли в Арнсбергском лесу на территории Северного Рейна-Вестфалия на западе Германии места массовых захоронений. Изучены три локации с более чем 400 артефактами военного времени. Исследователи обнаружили столовые приборы, монеты, части одежды жертв, оружие и боеприпасы. Предположительно останки и предметы принадлежали 208 людям, которые убили солдаты Вермахта и войска СС. Немцы боялись потерять контроль над пленными, которые составляли часть рабочей силы Третьего рейха.

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