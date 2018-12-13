Германия опубликовала предварительный отчет о крушении самолета, где погибла Наталия Филева

Частный самолет рухнул в Германии 31 марта. При крушении погибла одна из богатейших женщин России Наталия Филева, ее отец и пилот.

31 марта в Германии рухнул частный самолет, летевший из Канн в Германию. Погибли Наталия Филева, ее отец и пилот самолета. Сейчас, спустя два месяца, немецкая организация, которая занималась расследованием причин катастрофы опубликовала предварительный отчет, в котором рассказала о причинах трагедии.

Piter.TV подробно рассказывал о крушении самолета. Самолет вылетел из Канн. Перед посадкой самолет рухнул на поле рядом с коммуной Эгельсбах, федеральная земля Гессен.

По предварительной версии в первые дни после авиакатастрофы сообщалось, что с большой долей вероятности, пилот самолета совершил фатальную ошибку во время захода на посадку. На подлете к аэропорту Эгельсбаха он запросил разрешение на посадку и перевел самолет в ручное управление. Вероятно, пилот понизил скорость до критической величины, самолет потерял управление и начал свое смертельное падение.

Сейчас BFU (федеральное агентство по расследованию авиакатастроф Германии) опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы 31 марта 2019 года. Отчет на 13 страницах с фотоматериалами последствий катастрофы и техническими данными. Из отчета BFU следует, что полет вели с 3 сотрудника аэропорта, они и сообщили пилоту, что самолет идет к ВПП по диагонали, и указали ему, что нужно поправить курс, сделав левостронний разворот. Во время разворота самолет накренился на 35-40 градусов, а на половине разворота самолет сделал "нырок" носом, после чего упал. Полное расследование катастрофы займет около года.

Наталия Филева была не только хорошим руководителем, но и прекрасной матерью. Ей было 55 лет. По версии "Форбс" Наталия Филева четвертая в списке богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов.

Сегодня ранее на Piter.TV сообщалось, что из Пулково из-за поломки шасси не смог вылететь самолет рейсом в Анталью(Турция).

Фото: BFU

Видео: BAZA