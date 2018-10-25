Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России.

Первую строчку этого рейтинга по-прежнему занимает Елена Батурина с доходом 1, 2 миллиарда долларов. Она являлась основательницей строительной компании "Интеко", которую продала в 2011 году. С 2004 года она стабильно входит в список самых богатых женщин планеты. Ее состояние, кроме кризисного 2009 года, никогда не оценивалось ниже 1 миллиарда. Елена Батурина в 2010 вместе с детьми уехала из России и основалась в Лондоне, ведя бизнес по всему Миру, кроме России.

На втором месте самых богатых женщин России Татьяна Бакальчук, основательница интернет-магазина Wildberries. Ее доход 600 миллионов долларов.

Елена Рыболовлева (экс-супруга владельца и президента футбольного клуба "Монако" миллиардера Дмитрия Рыболовлева) 600 миллионов долларов. Состояние она получила в результате бракоразводного процесса.

На 4 месте Наталия Филева основной владелец авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", ее капитал также 600 миллионов долларов.

Топ-5 замыкает Ольга Белявцева, член совета директоров "Прогресс Капитала" и бывший акционер завода "Лебедянский". Ее состояние оценивается в 500 миллионов долларов.

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Фото: Свободные источники

Видео: YouTube/BeOpen BeOpen