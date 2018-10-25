Forbes: Названы самые высокооплачиваемые телеактеры

Forbes опубликовал Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров за 2018 год. Первое место 4 год подряд остается за актером из сериала "Теория большого взрыва"Джимом Парсонсом.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за 2018 год.

Пальму первенства уже 4 год подряд удерживает Джим Парсонс, который играет роль Шелдона Купера в сериале "Теория большого взрыва". За 2018 год он заработал 26,5 миллионов долларов.

Второе место у его партнер по сериалу Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер). Его гонорар составил 25 миллионов долларов.

Третье и четвертые места также занимают актеры из сериала "Теория большого взрыва" Саймон Хелберг и Кунал Нийяр. Из гонорары у каждого по 23,5 миллиона долларов.

Топ-5 замыкает актер Марк Хэрмон, который исполнил главную роль в сериале "Морская полиция: Спецотдел". Его доход зха год 19 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых актеров вошли актеры: Эд О"Нил, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон, Тай Барелл и Эндрю Линкольн.

Видео: YouTube( Трейлер сериала "Теория большого взрыва")

Фото: свободные источники