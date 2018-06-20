Названа вероятная причина крушения самолета, в котором была Наталия Филева

Самолет разбился перед самой посадкой у немецкого аэропорта.

31 марта, в Германии разбился самолет, на борту которого была Наталия Филева.

Самолет вылетел из Канн. Перед посадкой самолет рухнул на поле рядом с коммуной Эгельсбах, федеральная земля Гессен. На борту частного самолета была совладелица S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна, ее отец и пилот.

Расследование причин авиакатастрофы пришло к предварительному выводу. С большой долей вероятности, пилот самолета совершил фатальную ошибку во время захода на посадку. На подлете к аэропорту Эгельсбаха он запросил разрешение на посадку и перевел самолет в ручное управление. Вероятно, пилот понизил скорость до критической величины, самолет потерял управление и начал свое смертельное падение.

Расследование продолжается. До сих пор не найдены бортовые самописцы и черный ящик. Вполне возможно их попросту не было.

Наталия Филева была не только хорошим руководителем, но и прекрасной матерью. Ей было 55 лет. По версии "Форбс" Наталия Филева четвертая в списке богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов.

Видео: Baza