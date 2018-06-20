Опубликовано видео с места гибели одной из богатейших женщин России

Наталия Филева и ее отец погибли в Германии при заходе на посадку.

Накануне, 31 марта, в Германии разбился самолет, на борту которого была Наталия Филева.

Самолет вылетел из Канн. Перед посадкой самолет рухнул на поле рядом с коммуной Эгельсбах, федеральная земля Гессен. На борту частного самолета была совладелица S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна, ее отец и пилот. Ведется расследование причин авиакатастрофы.

Наталия Филева была не только хорошим руководителем, но и прекрасной матерью. Ей было 55 лет. По версии "Форбс" Наталия Филева четвертая в списке богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов.

Видео: Baza