Они возобновятся на этой неделе.

Германия и США продолжат переговоры по "Северному потоку – 2" на этой неделе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет ТАСС.

По его словам, главной задачей является достигнуть конкретного прогресса к августу 2021 года, несмотря на спорные ситуации между двумя государствами. Маас отметил, что сейчас в США находится переговорная группа из Германии. В ее главе стоит советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер.

Также Маас заявил, что ФРГ приложит максимум усилий для продления соглашения по транзиту российского газа через Украину.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал негативные для США последствия строительства "Северного потока - 2". По его словам, ими являются отравленные отношения с Германией.

Видео: YouTube / phoenix