Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

ФРГ ответит на нее в установленные сроки.

Германия в Организации по запрещению химического оружия получила ноту от России с требованиями по Алексею Навальному. Об этом рассказало правительство ФРГ. Чиновники отметили, что Москва требует от Берлина поделиться информацией по анализам проб, биоматериалов и других клинических проб, взятых у пострадавшего российского оппозиционера, когда тот лечился в клинике "Шарите". Об этом журналистам во время брифинга сообщила официальный представитель Мартина Фиц.

Представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального, оно ответит на эту ноту в рамках соответствующих положений конвенции о запрещении химического оружия, которые предусматривает для этого срок в 10 дней Мартина Фиц, официальный представитель правительства ФРГ

В Берлине заметили, что ответят на российский запрос в рамках установленного для этого международными нормами срока.

Лавров: ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным.

Видео: YT / phoenix