Георгий Муа оценил переход Кирилла Нагиева в театр имени Ленсовета

Театральный эксперт рассказал, он хотел бы услышать обоснование приглашения Кирилла Нагиева в труппу.

Создатель "Театральной вешалки" (блог о театральной жизни Санкт-Петербурга) Георгий Муа рассказал, что он хотел бы услышать обоснование приглашения Кирилла Нагиева в труппу театра имени Ленсовета.

Напомним, новый художественный руководитель Лариса Луппиан рассказала, что она планирует переориентировать театр на более молодежную аудиторию. Однако, по мнению театрального эксперта, появление Кирилла Нагиева не поможет привлечь в Ленсовета молодежь.

Во-первых, его ставят в спектакль ("Ревизор"), который не пользуется безумной популярностью у молодёжи. Во-вторых, Кирилл не особенно медийное лицо. Георгий Муа

К тому же, как считает Муа, фамилия Нагиева может привлечь аудиторию только однократно.

Кирилл приятный, воспитанный парень, но он ничем не отметился как актёр. В труппе Ленсовета служит Никита Волков. Он активно снимается в больших проектах в кино, и скорее он привлекает молодую публику, чем Кирилл Нагиев. Георгий Муа

Создатель "Театральной вешалки" также отметил, что в служба в театре исключает трёхмесячные путешествия посреди года, а Кирилл Нагиев любит свободу.

Если он будет играть только в "Ревизоре", то может и долго прослужит, хотя, на мой взгляд, сам спектакль давно пора или перезапускать или снимать с репертуара. Если же он будет занят как Батарев, Кочержевский, Перегудов, то я не уверен, что Кирилла хватит и на сезон. Георгий Муа

Георгий Муа: "Увольнение Бутусова - начало регресса для Театра имени Ленсовета".

Фото: Facebook/ Кирилл Нагиев