Кирилл Нагиев стал актером театра имени Ленсовета

Первый раз актер вышел на сцену театра Ленсовета 22 сентября.

Актер Кирилл Нагиев вошел в трупу театра имени Ленсовета. Накануне, 22 сентября, он впервые сыграл Хлопова в спектакле "Ревизор". Об этом актер сообщил в своем Instagram.

По данным театра Ленсовета, Кирилл Нагиев также играет в спектакле "Сотворившая чудо". В данной пьесе он играет одну из главных ролей – капитана Келлера. Ближайший спектакль состоится 25 сентября, однако, неизвестно, выйдет ли Нагиев в этот день на сцену. Возможно, Келлера сыграет его коллега Сергей Перегудов.

О всех предстоящих датах и проектах Кирилл Нагиев пообещал сообщать "по мере поступления".

В августе Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына с днем рождения.

Фото: nagiev.universal / Instagram