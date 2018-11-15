Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына с днем рождения

Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет.

Актер Дмитрий Нагиев очень трогательно поздравил своего сына с днем рождения в своем Instagram. Кириллу Нагиеву сегодня, 31 августа, исполнилось 30 лет.

"Мое любимое хобби - делать вид, что понимаю чего ты хочешь в жизни. С днем рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю", – написал Нагиев-старший.

Пост в социальной сети он сопроводил фотографией Кирилла с голым торсом. Комментаторы отметили, что сын знаменитого телеведущего очень хорошо выглядит.

"Тот самый случай когда "яблоня дала хороший урожай ", "Лучше Нагиева-старшего только Нагиев-младший", "Красавец-то покруче даже бати", – пишут пользователи.

Ранее на Piter.TV: в сети появился трейлер комедии "Девушки бывают разные" с Дмитрием Нагиевым.

Фото: @nagiev.universal / Instagram